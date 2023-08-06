نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: تخصيص نحو 30 مليار جنيه لرد أعباء الصادرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، إن التوجه لميكنة جميع إجراءات رد أعباء الصادرات، والبدء في صرف المستحقات للمصدرين بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه للمبادرة السادسة، ينعكس بالإيجاب على نمو الصادرات المصرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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