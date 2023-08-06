نعرض لكم الان تفاصيل خبر منى بدير: تخطي التحديات الداخلية الأقرب للسيطرة على حركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 03:12 مساءً - سارة هشام _ قالت منى بدير كبير الاقتصادين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة، إن معدلات التضخم ستشهد خلال النصف الثاني من العام الحالي زيادة جديدة مدفوعة بحدوث تغير في أسعار الكهرباء والتي كانت قد تم تأجيلها أكثر من مرة، بالإضافة إلى زيادة متوقعة في أسعار المحروقات خلال الربع القادم، بالإضافة إلى تغير في أسعار بعض الخدمات كالاتصالات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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