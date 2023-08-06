مال وأعمال

ملف.. ما الذي سيدفع التضخم إلى الذروة؟

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. ما الذي سيدفع التضخم إلى الذروة؟ من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أمنية إبراهيم ورنا ممدوح وهاجر عطية وسارة هشام _ زيادات جديدة مرتقبة في قراءات التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023، بعد ما أكده البنك المركزي المصري المصري في بيان السياسة النقدية ختام الأسبوع الماضي، فما الذي قد يدفع التضخم لتسجيل قمة جديدة بعد وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي والمعد من قبل البنك المركزي المصري لأعلى مستوى في شهر يونيو الماضي عند 41%، وهو المؤشر الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلبًا كالخضراوات والفاكهة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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