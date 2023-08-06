نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. ما الذي سيدفع التضخم إلى الذروة؟ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أمنية إبراهيم ورنا ممدوح وهاجر عطية وسارة هشام _ زيادات جديدة مرتقبة في قراءات التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023، بعد ما أكده البنك المركزي المصري المصري في بيان السياسة النقدية ختام الأسبوع الماضي، فما الذي قد يدفع التضخم لتسجيل قمة جديدة بعد وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي والمعد من قبل البنك المركزي المصري لأعلى مستوى في شهر يونيو الماضي عند 41%، وهو المؤشر الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلبًا كالخضراوات والفاكهة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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