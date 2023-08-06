نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد جورج: نمو صادرات الأدوية 14% في النصف الثاني من 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 04:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن حجم صادرات قطاع الأدوية سجل نموًّا بنسبة 14% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن المستهدف تخطى مليارًا و200 مليون دولار بنهاية العام الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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