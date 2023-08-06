نعرض لكم الان تفاصيل خبر عبد الحميد الدمرداش: تأثير إيجابي لزيادة دعم المصدرين إلى 12… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 04:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ كشف المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة المغربي الزراعية، عن أن صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة 21% عن نفس الفترة في الموسم التصديري 2021/ 2022. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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