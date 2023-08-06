مال وأعمال

ماري لويس: رفع مخصصات برنامج رد الأعباء يزيد تنافسية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماري لويس: رفع مخصصات برنامج رد الأعباء يزيد تنافسية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 06:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ورئيس مجلس إدارة شركة ماري لوى للملابس الجاهزة، إن قرار زيادة مخصصات مبادرة السداد الفوري إلى 12 مليار جنيه للمرحلة السادسة لدعم الصادرات حكيم ويأتي في توقيت مناسب لمساندة الصناعات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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