نعرض لكم الان تفاصيل خبر نديم إلياس: مبادرة السداد الفوري دعم حقيقي للقطاعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 06:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ كشف المهندس نديم إلياس، رئيس شركة صحارا للطباعة ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، عن أن الزيادة المقررة 2 مليار جنيه في مبادرة السداد الفوري تعد استكمالًا لالتزامات الصندوق نحو المصدرين، فهي زيادة طبيعية لأن البعض منهم لم يسترد مستحقاته المالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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