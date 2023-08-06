نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تفاؤل مشروط بقرار زيادة مخصصات مبادرة السداد الفوري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 07:04 مساءً - أحمد عبد الرحمن وفاطمة أبو زيد _ رحب عدد من رؤساء المجالس التصديرية بقرار الحكومة زيادة مخصصات مبادرة السداد الفوري إلى 12 مليار جنيه للمرحلة السادسة لدعم الصادرات، مؤكدين أنه يعمل على زيادة السيولة المالية للمصدرين ونمو حجم الصادرات المصرية في الأسواق الأجنبية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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