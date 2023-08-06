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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء قمح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 08:59 مساءً - – طرحت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 و/أو من الأول إلى 15 أكتوبر 2023.
وذكرت الهيئة أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون الثلاثاء الثامن من أغسطس 2023 بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
وقالت إنه يتعين أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما على أن تختار الهيئة ما يناسبها.
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