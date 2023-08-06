مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء قمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء قمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أغسطس 2023 08:59 مساءً - – طرحت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 و/أو من الأول إلى 15 أكتوبر 2023.

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وذكرت الهيئة أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون الثلاثاء الثامن من أغسطس 2023 بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

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وقالت إنه يتعين أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما على أن تختار الهيئة ما يناسبها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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