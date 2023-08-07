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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تَعقد اجتماعاتها غدا الإثنين بالعاصمة الأردنية عمان.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على انتظام دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، برئاسة رئيسي الوزراء، كآلية فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع غدا على عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة تتضمن الصحة والتدريب المهنى والتخطيط والإعلام والتأمينات والشئون الاجتماعية.
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