قناة السويس: العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة “فهد”.

وأشار ربيع، في بيان، إلى استخراج الجثمان من المياه ونقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح، ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليمه إلى ذويه.

وأشار إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة، في أثناء مسح الكبائن، ومنطقة الحادث على عمق 24 مترا من خلال مجموعات غطس متتالية.

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية في شهيد الواجب، ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري، التابع للهيئة، نجحت في إنقاذ 6 من طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، ونقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، لافتا إلى السماح لـ5 أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لايزال أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

يشار إلى أن جهود انتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية، بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.