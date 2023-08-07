- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة ميرسك للنقل البحري تقلص توقعاتها لحركة التجارة العالمية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - وكالات – قلصت شركة النقل البحري الدنماركية “إيه. بي موللر- ميرسك” توقعاتها لحركة التجارة العالمية قائلة إنه “لا توجد مؤشرات مهمة على أن حجم تجارة الحاويات في العالم سيتعافى خلال العام الحالي”.
وذكرت الشركة، الموجود مقرها في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أمس، إن حركة تجارة الحاويات العالمية يمكن أن تنكمش خلال العام الحالي بنسبة 4% في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماشها بنسبة 2.5%.
وأشارت ميرسك إلى رصد اتجاه الشركات إلى الاعتماد على المخزونات منذ الربع الأخير من العام الماضي، وسيستمر حتى نهاية العام الحالي.
وأضافت “بشكل عام، مازالت بيئة تجارة الحاويات والخدمات اللوجستية صعبة. لا توجد حاليًا أي إشارة إلى زيادة كبيرة في حجم اعمال الشحن خلال النصف الثاني من العام”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ميرسك تحقيق أرباح أعلى من التوقعات خلال الربع الرابع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توقعاتها لأرباح العام الحالي.
وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك تراجعت خلال الربع الثاني إلى 2.91 مليار دولار.
وقالت ميرسك إنها تتوقع أرباح تشغيل خلال العام الحالي ككل بين 9.5 مليار و11 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة تراوح بين 8 و11 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة ميرسك للنقل البحري تقلص توقعاتها لحركة التجارة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.