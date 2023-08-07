انت الأن تتابع خبر النفط عند أعلى مستوى منذ نيسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مكاسب أسعار النفط ، الاثنين ، ولامست أعلى مستوى لها منذ نيسان الماضي ، وذلك بعدما تعد كبار منتجي النفط ، روسيا والسعودية ، بالاستمرار بخفض الامدادات شهر لآخر ، لتستمر موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.



وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.49 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 83.05 دولارا للبرميل.



وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 وكانون الثاني/يناير 2022.



وتلقت الأسعار دعما بفضل عوامل عديدة في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأميركية وتخفيض إمدادات أوبك+ وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.



ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم الخميس، تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية أيلول/سبتمبر، وأشارت إلى أنها قد تمددها مجددا أو تزيد مقدار الخفض. وسيكون إنتاج المملكة في أيلول/سبتمبر نحو 9 ملايين برميل يوميا.



كما قالت روسيا الخميس، إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أيلول/سبتمبر.