السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين في أغسطس

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 11:10 صباحاً - وكالات – أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية في بيان، الأحد، رفع أسعار البنزين والجازولين.

وقالت الوزارة إنه تقرر زيادة سعر البنزين من 585 جنيها (0.9753 دولار) إلى 630 جنيها (1.05 دولار) للتر، فيما تقرر رفع الجازولين من 582 جنيها (0.9703 دولار) إلى 590 جنيها (0.9837 دولارا) للتر.

وكانت أسعار الوقود في السودان قد ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي، إذ زادت وزارة الطاقة والنفط سعر البنزين، بينما انخفض سعر الديزل، وذلك ضمن سياسة الوزارة لمراجعة أسعار المحروقات وفق الأسعار العالمية شهريا آنذاك.

وقالت الوزارة إن الزيادة في أسعار الوقود والتي تضمّنت البنزين والديزل قد بدأت بالفعل منذ يوم السبت 5 أغسطس.

وترك الصراع في السودان 24 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، في حاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن 2.5 مليون فقط تلقوا مساعدات بسبب القتال الضاري ونقص التمويل، حسبما قال اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الجمعة.

وأوضح إيدن ورسورنو، مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الذي عاد لتوه من السودان، أن الصورة في السودان مروعة بسبب الدمار والاضطراب، مع عدم وجود محادثات سلام تلوح في الأفق.