انت الأن تتابع خبر ارتفاع سعر الذهب متأثرا بتراجع الدولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأثرت أسعار الذهب ، الاثنين ، بانخفاض قيمة الدولار الأميركي ، حيث ارتفع سعر الذهب، بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة، ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم خلال الأسبوع الجاري، قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأونصة، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سابقة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في تشرين الثاني بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة، وكشف أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في تموز الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولار للأوقية.