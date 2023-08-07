هيبة: وضعنا استراتيجية منظمة للاستثمار لتحقيق رؤية مصر 2030

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:10 مساءً - رنا ممدوح _ قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه حرص على وضع استراتيجية واضحه منذ بداية العام الجاري تكون منظمة لمجال الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنها استغرقت وقتا طويلا لتحديدها.

وأوضح هيبه خلال مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الهيئة خلال النصف الأول، أن تلك الاستراتيجية تم وضعها وفقا لعدد من الأطر، أبرزها تحقيق رؤية مصر 2023، مع الاخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والمتغيرات العالمية والعربية.

وأضاف، أن الهيئة وضعت أهداف عملت على تحقيقها أبرزها تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتعميق وتوطين دور القطاع الخاص.

وطالب رئيس هيئة الاستثمار بضرورة القطاع الخاص في الترويج للاستثمار في مصر وتضافر الجهود لتحقيق ذلك.