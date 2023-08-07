نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيبة: هيئة الاستثمار بصدد إطلاق منصة لتأسيس الشركات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:10 مساءً - رنا ممدوح _ صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أنهم بصدد إطلاق منصة لتأسيس الشركات. وذكر هيبه خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الهيئة النصف الأول، أن سيتم تطوير تلك المنصة بعد الإطلاق خلال شهرين لتقديم خدمات ما بعد التأسيس ومنها استلام محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية إلكترونيا. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المنصة ستختص أيضا باستقبال الشكاوي الخاصة بالمستثمرين إلكترونيا.

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