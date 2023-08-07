رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف العمل على 8 قطاعات أبرزها الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:12 مساءً - رنا ممدوح _ قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تعزيز الاستثمار داخل 8 قطاعات وهم الطاقة والصناعة والدواء والتكنولوجيا المالية والتعليم والصحة والثروة السمكية والزراعة.

وأوضح هيبة خلال مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، أن الهيئة تركز على تعزيز الاستثمارات داخل الطاقة الخضراء بصورة خاصة لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية في هذا القطاع.

وفي قطاع الصناعة لفت إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز الاستثمار داخل قطاع السيارات والتي أهملت خلال الفترة 2011 – 2015 نتيطة الاضطرابات السياسية والتي أثرت سلبا على تمثيل القطاع الخاص داخل تلك الصناعة.

وأضاف :” نستهدف جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات أيضا وتم ذلك بالمشاركة مع العاملين ف القطاع وشركات محلية واجنبية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية” مشيرا إلى أنه تم توقيع تلات مذكرات تفاهم مع أكبر منتجي الصناعات المغذية للسيارات.

وتطرق هيبة أيضا إلى صناعة الأجهزة المنزلية والتي استقطبت عددا من الشركات العالمية منها سامسونج والتي أصبح المكون المحلي منها 70%.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار أن شركة هاير حصلت على رخصة ذهبية منذ أربع أشهر وانطلقت الأعمال الأنشائية لمصنعها والتي وصلت نسبتها إلى 25% تمهيدا لبدء الإنتاج الربع الأول من 2024.

وأوضح أن إنتاجها سيكون مخصص للتصدير فقط، لافتا إلى أنها جذب اربع شركات للصناعات المغذية منها بوش وبيكو.