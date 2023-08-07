رئيس هيئة الاستثمار: منحنا 20 رخصة بنظام الموافقة الواحدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بدأت في تفعيل الموافقة الواحدة بعد إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار، وتم تطبيقها على 20 شركة.

وأوضح هيبه خلال مؤتمر صحفي، أن منح رخصة الموافقة الواحدة تمنح للشركات بعد دراسة بعد المستندات والخاصة بورق المشروع والأرض المقرر إقامته عليها ومايثبت الملاءة المالية للمستثمر.

وأضاف، أنه بمجرد استيفاء الورق يتم وضعه تحت الدراسة لمدة لا تتعدى يومان ثم تذهب للجهة المعنية لنشاط هذا المستثمر وتحديدا للوزير المختص ، لافتا إلى أنه في حالة عدم ورود رد خلال خمس أيام عمل يتم اعتبارها موافقة ضمنية ويتم إصدار الرخصه خلال 20 يوما وذلك في حالة عدم رفضه بأسباب.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الموافقة الواحدة رخصة تعطى لجميع فئات المستثمرين ويتم تخصيص الرخصة الذهبية لشريحة مستثمرين أخرى.

وتشمل الموافقة الواحدة على رخص الإنشاءات والتنمية البيئية والحماية المدنية.