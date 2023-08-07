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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيبة: الحكومة شكلت لجنة تنعقد شهريا لإنهاء عقبات مستثمري… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لإنهاء العقبات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأوضح هيبة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن اللجنة تنعقد شهريا وأحيانا تكون اجتماعها بالتمرير لتسريع حل الأزمات الخاصة بمستثمري القطاع الخاص، وتضم داخلها رؤساء هيئات التنمية الصناعية والضرائب والجمارك والاستثمار.
وذكر أن اللجنة قامت بحل نحو 75% من العقبات التي تواجه المستثمرين ويعود جزءا منها إلى نحو عشرونا عاما، مشيرا إلى أنها تتنوع بين تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع من حيث التراخيص ومنح موافقات لقطاعات صناعية.
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