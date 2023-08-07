انت الأن تتابع خبر انخفاض أرباح أرامكو السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ارتفاع كبير العام الماضي مع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، سجل صافي أرباح شركة أرامكو السعودية انخفاضا متوقعا في الربع الثاني من العام 2023، بنسبة 38% على أساس سنوي، مسجلا 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 48 مليارا بالربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة في بيانها، الاثنين، الأسباب الى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".

ويتبع ذلك تراجعا بنسبة 19,25 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.