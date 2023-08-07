رئيس هيئة الاستثمار: الإعلان عن منظومة الضرائب الموحدة مطلع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:13 مساءً - رنا ممدوح _ صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم الإعلان عن منظومة الضرائب الموحدة مطلع الشهر القادم، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وذكر هيبة خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة المالية تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية لوضع المنظومة بشكل واضح وصريح.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من ذلك هو جذب المستثمر الأجنبي، من خلال وضع حزمة تحفيزية له ومنها منح إقامة عام كامل عند تأسيس مشروع بمصر حتى مزاولة نشاطه ثم يجدد له خمس سنوات، وفي حالة تأخر التفعيل يتم التجديد سنة أخرى.