وزير الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن من الأعلاف بقيمة 183…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بناءا على توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأوضح “القصير” أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 183 مليون دولار.

أضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالي 101 مليون دولار وحوالي 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 9مليون دولار.

وقال وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023) بلغ 7 ملايين طن منهم 5 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.3 مليار دولار

وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للافراج عن مستلزمات الإنتاج.

ونوه على ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الافراجات تاثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها باسعار عالية للمنتجين