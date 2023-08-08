انت الأن تتابع خبر مؤشرات الأسهم الأميركية تواصل انتعاشها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية، الاثنين، بزيادة فاقت 450 نقطة بعد أن انخفضت كثيرًا الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 360 نقطة ليرتفع الى 35445 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) أكثر من 30 نقطة ليصل الى 4512 نقطة.

أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فارتفع أيضا أكثر من 60 نقطة ليصل الى 13970 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000) عند 1956 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 82 دولارًا للبرميل الواحد.