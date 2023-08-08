انت الأن تتابع خبر النفط يواصل صعوده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زال سعر النفط يتأثر بتخفيض السعودية وروسيا الإمدادات ، وواصل ارتفاعه ، الثلاثاء ، في التعاملات المبكرة .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتا أو 0.5%.

أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو 1% في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة: “خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط”.

قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أيلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد أيلول.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.