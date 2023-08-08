انت الأن تتابع خبر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 .. لن تتخل وصل كام سوق سوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أ‘علنت البنوك العاملة في مصر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، في بداية التعاملات بعد قرار المركزي الذي عقد يوم الخميس الماضي لحسم سعر الفائدة وسعر الصرف أمام الجنيه المصري.

البنك المركزي:

وأعلنت البنك المركزي عن عدم تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به ولكنه قرر زيادة جديدة في أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس حيث بلغت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس :

وأكدت بعض المعلومات المتداولة على المواقع الإخبارية اليوم ان سعر الدولار في السوق السوداء بعد عدم صدور قرار تحريك سعر الصرف، وصل إلي 37 جنيه بعدما كان يسجل 39 جنيه خلال الأيام الماضية، ذلك، مما يعني تعرض تجار العملة إلي خسارة جنيهين في الدولار الواحد