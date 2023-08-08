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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع بعد مسيرة ارتفاع طويلة بدعم من تمديد خفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد موجة ارتفاع طويلة لكنها احتفظت بالدعم من تعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر.
وسجل الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الأمريكي الأسبوع الماضي مكاسب لسادس أسبوع على التوالي.
وبحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا إلى 85.56 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا إلى 82.15 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال محللون إن الأسعار تراجعت بفعل سعي التجار لجني الأرباح.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم إن ذلك ربما يكون مرتبطا بعدم حدوث أي ضرر خطير للبنية التحتية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية بعد هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية.
ويتعامل هذا الميناء مع 2% من إمدادات النفط العالمية، وربما تزداد المخاطر على إمدادات النفط مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في موانئ البحر الأسود.
ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم يوم الخميس تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. وتماشيا مع تخفيضات الإنتاج، رفعت أرامكو السعودية يوم السبت أسعار البيع الرسمية لمعظم الخامات التي تبيعها إلى آسيا للشهر الثالث في سبتمبر.
كما قالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
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