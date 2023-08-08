انت الأن تتابع خبر الذهب يتراجع مع استقرار الدولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب ، الثلاثاء ، بعد استقرار الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1967.9 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار للأوقية