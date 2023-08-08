مال وأعمال

نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهرا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهرا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 02:59 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مسح أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ تباطأ معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.

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وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9%.

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كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة المسجل في فبراير.

ولم يتضرر المستهلكون في بريطانيا إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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