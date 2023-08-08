ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2155 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل مستوى 1931 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1847 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1943 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا.