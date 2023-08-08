عجز الميزان التجاري في مصر يرتفع 4.3% إلى 3.74 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 09:12 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.3% ليسجل 3.74 مليار دولار مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي إن الصادرات المصرية شهدت انخفاضا بنسبة 20.9% خلال مايو الماضي لتصل إلى 3.38 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع صادرات بعض السلع منها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% والأسمدة بنسبة 72.4%.

وأضاف الجهاز أن قيمة واردات مصر قد تراجعت في مايو الماضي بنسبة 9.4% لتصل إلى 7.12 مليار دولار نظرا لانخفاض قيمة الواردات من بعض السلع أبرزها: منتجات البترول بنسبة 19.8% ، ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 29.2%.