Apple Pay متاحة لعملاء بنك الاستثمار العربي

انت الأن تتابع خبرApple Pay متاحة لعملاء بنك الاستثمار العربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني، الثلاثاء عن توفير خدمة أبل باي "Apple Pay"، التي تعد طريقة الدفع الأكثر أماناً والأعلى خصوصية بين طرق الدفع الأخرى، ضمن باقة الخدمات العصرية التي يقدمها لعملائه، وتتيح الخدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي الأردني القيام بعمليات الدفع دون تلامس أو استخدام بطاقة الائتمان أو تبادل النقد، بحيث يكتفي مستخدمو خدمة "Apple Pay" بالنقر المزدوج مع الضغط المستمر وتمرير أجهزة iPhone و Apple Watch على أجهزة الدفع في البقالات والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها من نقاط البيع، لإتمام مشترياتهم بأمان، حيث تتم عملية المصادقة على العملية باستخدام تقنيات التعرّف على الوجه أو البصمة أو عن طريق إدخال رمز الدخول الخاص بالمستخدم، بالإضافة لإدخال رمز الأمان المرسل إلى الجهاز مرة واحدة ، لضمان أعلى درجات الأمان.

كما يمكن لعملاء البنك استخدام الخدمة عبر أجهزة iPhone وiPad وMAC، لإجراء عمليات شراء بطريقة سريعة وسلسة، سواء على التطبيقات أو على الويب باستخدام متصفح سفاري ، دون الحاجة لإنشاء حسابات أو التعبئة المتكررة لمعلومات الشحن والفوترة، في العمليات المختلفة.

ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في الخدمة فإنه وعند استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية والخصم المباشر، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز المستخدم أو على خوادم شركة Apple، بل يتم تحديد رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، التي تعتبر شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى المعايير لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.