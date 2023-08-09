- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تعلق الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - وكالات – وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوما ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا و”الدول غير الصديقة”، التي فرضت عقوبات على موسكو، وذلك حسب وكالة الإعلام الروسية.
وجاء في نص وثيقة المرسوم: “انطلاقا من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال”.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.
وكانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان، اقترحتا هذا الإجراء في مارس.
وفرضت دول غربية العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ردا على الحرب في أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلق الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.