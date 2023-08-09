مال وأعمال

شركة أجنبية تعرض إقامة محطة هيدروجين أخضر بصادرات مستهدفة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة أجنبية تعرض إقامة محطة هيدروجين أخضر بصادرات مستهدفة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – ناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عرض مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر، من خلال استثمارات أجنبية مباشرة.

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جاء ذلك في اجتماع بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد صلاح الدين، والرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، روبرتس لودافيكس.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات.

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وأضاف أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيصدر بالكامل إلى أوروبا، ومن المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويًا، كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل.

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وأشار سعد إلى البدء في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، واختيار “موقع متميز” لهذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بهذا المشروع، طالبًا بدء إجراءات دراسات الجدوى الخاصة به.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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