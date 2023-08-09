اقتصاد دبي ينمو 2.8% في الربع الأول إلى أكثر من 30 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - – أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء أن اقتصاد دبي نما 2.8% في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار) بدعم من نمو قطاعي النقل والتخزين.

وأطلقت الإمارة، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مركز التجارة والسياحة في منطقة الخليج، خطة اقتصادية مدتها عشر سنوات تعرف باسم أجندة دبي الاقتصادية في يناير كانون الثاني، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وجعل دبي واحدة من أكبر 4 مراكز مالية على مستوى العالم.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية ونشرتها وكالة أنباء الإمارات، نمو قطاعي النقل والتخزين 10.3% في الربع الأول من العام السابق، ونمو نشاط خدمات الإقامة والطعام أيضا 5.6%.

وشكلت تجارة الجملة والتجزئة حوالي 23% من الاقتصاد، يليها قطاع النقل الذي مثل 14.1%.

وبلغ نمو اقتصاد دبي 4.4% في عام 2022 مدعوما بنمو نشاط العقارات وانتعاش حاد في السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد-19.

ووفقا لبيانات حكومية صدرت في السادس من أغسطس، بلغ عدد الزوار الأجانب في الأشهر الستة حتى 30 يونيو 8.55 مليون زائر بزيادة عن 8.36 مليون في نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة وبزيادة 20% على أساس سنوي.