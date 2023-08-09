الفريق أسامة ربيع: نجاح انتشال القاطرة الغارقة في قناة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة “فهد” بواسطة الرافعة “إنقاذ” وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري والعاملين كافة المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة، مشيرا إلى أن جهودهم تضافرت لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة”.

وأوضح أن فريق الإنقاذ واجه تحديات منها شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا؛ مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

وأوضح الفريق ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة “فهد” تطلبت اتخاذ عدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة “فهد” جرى تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، إذ شهدت القناة على مدار اليوم الثلاثاء وأمس، عبور 146 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.