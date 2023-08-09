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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يوقع مرسوما بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بالروبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء مرسوما يمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلا من الدولار، وهي خطوة تصفها موسكو بأنها وسيلة لتخفيف ضغط العقوبات على الدول التي لا تزال “صديقة” معها.
وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) للمدفوعات الدولية التي أُقصي منها بعد غزوها أوكرانيا العام الماضي.
وكان عدم عودة روسيا إلى الشبكة أحد الأسباب التي أعلنتها الشهر الماضي لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط بوتين الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية في خطاب ألقاه أمام القمة الإفريقية الروسية في سان بطرسبرج في يوليو.
وقالت نائبة رئيس الوزراء فكتوريا أبرامشينكو الشهر الماضي إن المرسوم “سيسهل دخول الدول الصديقة إلى سوق الأغذية” وسيحمي المُصدرين الروس والدول “الصديقة” لروسيا من ضغط العقوبات.
وأضافت “اعتاد شركاؤنا على استلام الأغذية الروسية عالية الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه”.
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