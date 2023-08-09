نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق مرتفعا بفضل توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:09 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما توقعت وكالة حكومية أمريكية نظرة أكثر تفاؤلا لأكبر اقتصاد في العالم لكن تراجع واردات الصين وصادراتها من النفط كان له تأثير على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.17 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض كلا العقدين دولارين في وقت سابق من الجلسة.

لكن الأسعار ارتفعت بعد أن توقع تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.9% في 2023 بدلا من 1.5%، كما ورد سابقا.

وذكر تقرير الإدارة أن من المتوقع أن يصل ​​سعر البرميل إلى 86 دولارا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو 7 دولارات عن التوقعات السابقة.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكي 850 ألف برميل يوميا إلى 12.76 مليون في 2023، متجاوزا آخر ذروة عند 12.3 مليون برميل يوميا في 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع منذ يونيو حزيران لأسباب على رأسها تمديد السعودية التخفيضات الطوعية لإنتاجها من الخام وزيادة الطلب العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة “نتوقع أن تستمر هذه العوامل في تقليص مخزونات النفط العالمية وتشكل ضغوطا صعودية على أسعار النفط في الأشهر المقبلة”.

وتقلصت واردات الصين إجمالا 12.4% في يوليو، في انخفاض حاد عن التوقعات بتراجعها 5%، بينما تقلصت الصادرات 14.5% رغم توقع المحللين نزولها 12.5%.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.