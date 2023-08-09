تراجع أسعار النفط عالميا

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رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار النفط النفط عالميا ، الأربعاء ، متأثرة بتراجع الطلب من الصين ، المستورد الأكبر للخام ، لتغطى على مخاوف تخفيض الإنتاج من السعودية وروسيا ، أكبر مصدر للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج، لوكالة رويترز: "أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود".