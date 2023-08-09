أدنوك للغاز الإماراتية ترسي عقدا لتوسعة البنية التحتية للغاز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 02:08 مساءً - وكالات _ أرست أدنوك للغاز الإماراتية عقداً لتوسعة البنية التحتية للغاز في الإمارات على مشروع مشترك بين شركتي “الإنشاءات البترولية الوطنية” و”تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي”.

وتبلغ قيمة العقد 13.1 مليار درهم أي ما يعادل 3.6 مليار دولار.

وسيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى “ميرام” في زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و %40 من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع “حبشان” وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية.

وذكر بيان لأدنوك للغاز أن %70 من قيمة العقد ستوجه إلى الاقتصاد المحلي من خالل برنامج “أدنوك” لتعزيز للقيمة المحلية المضافة.

كانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة “بيتروفاك الإمارات” وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة “كات” الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.