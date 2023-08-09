التضخم السنوي في الصين يتراجع 0.3% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 03:12 مساءً - وكالات _ قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.3% في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم في الصين نموا بنسبة 0.2%، وهو أفضل من التوقعات التي كان تشير لتسجيله انكماشا بنسبة 0.1% ، كما أنه أفضل من القراءة السابقة التي سجلتها بكين في شهر يونيو ، والتي اظهرت انكماش التضخم بنسبة 0.1%.

فيما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.