أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها في شهر مع انخفاض الدولار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 03:12 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأوقية يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأوقية.

وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني “من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024″.

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو تموز مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 906.46 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.03 دولار للأوقية.