العالم يتكبد خسائر بقيمة 120 مليار دولار في النصف الأول بسبب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 06:12 مساءً - وكالات _ بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023، بحسب تقديرات شركة “سويس ري” لإعادة التأمين.

وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار 123 مليار دولار.

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالى 5.3 مليار دولار.

لكن أكثر ما كبد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ 70 في المائة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.