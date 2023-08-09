استقرار أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2160 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما تراجعت الأوقية بشكل طفيف بالبورصة العالمية، بعد أن تعرضت لحركات صعود في بداية التعاملات، مدعومة بتخفيض وكالة موديز التصنيف الإئتماني للعديد من البنوك الأمريكية، ما عزز التوقعات بتعرض الأسواق لحالة من الركود مع بداية العام المقبل، ووجه المستثمرين للذهب للتحوط كملاذ آمن.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما بدأت الأوقية تعاملات اليوم عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1931 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1923 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1852 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1440 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق غدًا الخميس، صدور بيانات التضخم الأمريكية، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية ومخاوف الركود الاقتصادي.