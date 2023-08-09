انت الأن تتابع خبر ما هو انكماش الأسعار الذي يصيب الصين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصّين إلى النطاق السلبيّ الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصاديّ، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0,3% في يوليو (تموز) بمعدل سنوي، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني الصيني الأربعاء.

ويُسجل انكماش الأسعار أو الانكماش الماليّ عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم. وإنْ كان تراجع الأسعار يبدو مفيدًا للقدرة الشرائية، إلا أنّه يشكل خطرًا على الاقتصاد ككل، إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق على أمل الاستفادة من تراجع إضافيّ في الأسعار.

وقد شهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، اللحوم الأكثر استهلاكًا في الصين.