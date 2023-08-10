مال وأعمال

460 شركة أمريكية تطلب الاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 460 شركة أمريكية تطلب الاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - وكالات – قالت وزارة التجارة الأمريكية إن أكثر من 460 شركة أعربت عن رغبتها بالاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج أشباه الموصلات.

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وأشارت الوزارة إلى أنه قد يعلن عن تقدم كبير بهذا الشأن في الأشهر المقبلة.

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن العام الماضي عن مشروع قانون يستهدف ضخ 53 مليار دولار في دعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة فضلاً عن دعم تنافسية أمريكا في مواجهة الصين خاصة فيما يتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتلعب أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة دوراً مهماً في الحرب الحديثة، حيث تعمل على تشغيل مجموعة من المعدات بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الراديو والصواريخ والمركبات المدرعة.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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