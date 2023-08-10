- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر 460 شركة أمريكية تطلب الاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - وكالات – قالت وزارة التجارة الأمريكية إن أكثر من 460 شركة أعربت عن رغبتها بالاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج أشباه الموصلات.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد يعلن عن تقدم كبير بهذا الشأن في الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن العام الماضي عن مشروع قانون يستهدف ضخ 53 مليار دولار في دعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة فضلاً عن دعم تنافسية أمريكا في مواجهة الصين خاصة فيما يتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتلعب أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة دوراً مهماً في الحرب الحديثة، حيث تعمل على تشغيل مجموعة من المعدات بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الراديو والصواريخ والمركبات المدرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 460 شركة أمريكية تطلب الاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.