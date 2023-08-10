ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 445.6 مليون، وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة 0.6 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 159 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام ارتفع 62 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 216.4 مليون. وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا أن تبقى المخزونات على المستوى نفسه تقريبا.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 115.4 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تكون قريبة من الثبات أيضا.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 2.94 مليون برميل يوميا.