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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغاز الطبيعي الأوروبي يقفز فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - وكالات – قفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو، وسط احتمال إضراب العمال في بعض المنشآت في أستراليا.
وارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 40%، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022.
يشار إلى أن العمال في كل من منشآت “شيفرون كورب” و” Woodside Energy Group” في أستراليا صوتوا على الإضراب والذي من المحتمل أن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
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