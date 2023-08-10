مال وأعمال

الغاز الطبيعي الأوروبي يقفز فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغاز الطبيعي الأوروبي يقفز فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - وكالات – قفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي فوق 40 يورو للمرة الأولى منذ يونيو، وسط احتمال إضراب العمال في بعض المنشآت في أستراليا.

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وارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 40%، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022.

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يشار إلى أن العمال في كل من منشآت “شيفرون كورب” و” Woodside Energy Group” في أستراليا صوتوا على الإضراب والذي من المحتمل أن يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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