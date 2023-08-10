انت الأن تتابع خبر الذهب في أقل مستوى منذ شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب لأدنى مستوى منذ شهر ، الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم ، التي ستؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة .

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من تموز الذي سجله الأربعاء، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولارا.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش تسارعا طفيفا في التضخم في تموز.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 890.87 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1238.63 دولارا.