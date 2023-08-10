انت الأن تتابع خبر تراجع كميات الإنتاج الصناعي الأردني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت كميات الإنتاج الصناعي الأردني في النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي ، بحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.

حيث انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.34 بالمئة، ليصل 89.19 مقابل 92.27 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الخميس، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.25 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.43 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.01 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة.

وأشار التقرير، إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران الماضي من العام الحالي، ليصل 91.87 مقابل 94.89 لنفس الشهر من العام الحالي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 3.18 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران الماضي من هذا العام، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، يعزى إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.95 بالمئة، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، وانخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.79 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.46 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة.

وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لشهر حزيران الماضي من العام الحالي بنسبة 1.81 بالمئة، ليصل إلى 91.87 مقابل 90.23 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.73 بالمئة، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.16 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.54 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.